Meta non lancerà un suo app store su iPhone: Zuckerberg critica le regole di Apple

Alla lunga lista di sviluppatori che hanno criticato il sistema Core Technology Fee di Apple, che ha di fatto aperto le porte al sideloading su iOS, si aggiunge anche Meta. L’amministratore delegato del gruppo, Mark Zuckerberg, nella notte ha affermato che la sua società non lancerà un app store proprietario in UE.

In occasione della conference call in cui sono stati annunciati i risultati trimestrale, Zuckerberg ha condiviso con gli investitori alcune riflessioni sulla proposta di Apple presentata per conformarsi al Digital Market Act dell’Unione Europee. Il dirigente ha affermato che le regole sono talmente onerose da non vedere in che modo gli sviluppatori possano trarne vantaggi.

“Hanno reso il tutto troppo oneroso, e penso che sia in contrasto con ciò che prevedeva l’intero regolamento dell’Unione Europeo. Quindi sarà molto difficile per chiunque, compresi noi stessi, prendere seriamente in considerazione ciò che stanno facendo” ha affermato Zuckerberg, il quale ha comunque evidenziato che “la questione Apple non avrà alcuna differenza per noi in quanto penso che, per il modo in cui è stata implementata, sarebbe sorprendente se qualche sviluppatore scegliesse di entrare negli App Store alternativi che spunteranno”. Meta quindi non ha alcuna intenzione di proporre un proprio store.

Qualche giorno fa invece Microsoft ha annunciato l’intenzione di lanciare un proprio store, pur criticando la politica di Apple.