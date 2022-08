Meta sta perdendo utenti giovani, TikTok cresce rispetto Facebook: segno di crisi?

Mentre Facebook lancia il nuovo News Feed simile a TikTok, il mercato lancia segnali negativi per la piattaforma social principale di casa Meta: uno studio del Pew Research Center mostra che gli sforzi dell’azienda di Mark Zuckerberg non stanno soddisfando le nuove generazioni.

La analisi condotta su adolescenti statunitensi di età compresa tra 13 e 17 anni da aprile a maggio del 2022 dal centro di ricerca citato in apertura mostra chiaramente la caduta di Facebook: rispetto al periodo 2014-2015, il social è sceso da un utilizzo da parte del 71% degli adolescenti al 32% nel 2022. D’altra parte, Instagram è cresciuto dal 52% al 62% e TikTok si pone sopra tutti conquistando il 67% degli utenti. YouTube, infine, non si fa toccare da nessuno in quanto utilizzato dal 95% dell’utenza.

Per questa ragione, non ci sarebbe da meravigliarsi della scelta di Meta di rendere Instagram e Facebook sempre più simili a TikTok. Ma si potrebbe anche pensare il contrario: e se fosse stato proprio l’eccessivo avvicinamento alla piattaforma di ByteDance a far crollare l’utenza presente sui due social guidati da Mark Zuckerberg? Purtroppo lo studio condotto dal Pew Research Center non offre una risposta concreta.

Considerato che Instagram ha deciso di non seguire più TikTok dopo le numerose polemiche nei social (ricordiamoci lo slogan “Make Instagram Instagram again”, molto probabilmente nel corso dei prossimi anni capiremo quale sarà il vero destino dei servizi rivali, evitando di parlare di crisi alla luce della natura isolata del sondaggio.