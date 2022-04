Meta ha perso quasi 3 miliardi di Dollari nel Metaverso nei primi tre mesi del 2022

Continuano a giungere brutte notizie in casa Meta: dopo i 500 miliardi di Dollari persi con il cambio nome da Facebook a Meta, la società di Mark Zuckerberg per la seconda volta dal rebranding ha riportato i dati finanziari della società e, purtroppo per loro, ancora una volta il metaverso sta causando perdite importanti.

Nell’ultima chiamata tra Mark Zuckerberg, lo staff di Meta e gli investitori è stato ben chiarito come solo nei primi tre mesi del 2022 i Reality Labs di Meta abbiano operato con una perdita di 2,96 miliardi di Dollari; ricordiamo che il 2021 si è chiuso con una perdita di oltre 10 miliardi di Dollari per la divisione addetta allo sviluppo di realtà virtuale e metaverso.

Ciononostante, Mark Zuckerberg si è detto positivo per il futuro: “Non sarà fino a quando quei prodotti non raggiungeranno davvero il mercato e si amplieranno in modo significativo, e questo mercato finirà per essere grande, che questo sarà un grande contributo alle entrate o ai profitti dell'azienda. Il nostro lavoro attuale sta gettando le basi per quello che mi aspetto sarà un 2030 molto emozionante”. Insomma, il CEO della società sta agendo con molta lungimiranza. Ricordiamo, del resto, che anche durante il Meta Quest Gaming Showcase 2022 Ruth Bram ha spiegato come per sfruttare il metaverso dovremo aspettare 5-10 anni.

Egli ha poi aggiunto che il nuovo visore premium per la realtà virtuale, noto come Project Cambria, dovrebbe garantire a Meta lo slancio necessario affinché la perdita diminuisca o, addirittura, si trasformi in profitti. Non è mancato anche un ulteriore dettaglio tecnico sull’headset ammiraglia: “Sarà incentrato su casi d'uso di lavoro e, infine, sulla sostituzione del laptop o della configurazione di lavoro”, ha svelato Zuckerberg.

In tutto questo c’è una nota positiva: dopo il calo degli utenti attivi giornalieri (DAU) su Facebook di fine 2021, il social network con cui è nato il colosso statunitense si è ripreso risalendo da 1,92 miliardi di DAU a 1,96 miliardi.