Anche Meta ha il suo Playstation Plus: lanciato l'abbonamento Meta Quest+

Anche Meta entra nel mondo degli abbonamenti mensili per i videogiocatori. Dopo i primi rumor su un servizio in abbonamento per Meta Quest, infatti, la compagnia "figlia" di Facebook ha presentato il suo nuovo piano in abbonamento Meta Quest+, che permette agli utenti di accedere ai "migliori titoli disponibili" sui visori Quest.

La sottoscrizione ha un costo di 8 Dollari al mese o 60 Dollari l'anno, ed è disponibile da oggi su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Con il lancio di Meta Quest 3 previsto per l'autunno, comunque, l'abbonamento sarà esteso anche a quest'ultimo. Per chi si iscriverà al servizio entro la fine di luglio, inoltre, è prevista una promozione che permette di usufruire del primo mese di abbonamento a un Dollaro.

Per il momento, comunque, sembra che Meta Quest+ non sia disponibile in Italia o in Europa, ma solo negli Stati Uniti. In futuro, però, la situazione potrebbe cambiare: non sappiamo se, per ora, il rollout della sottoscrizione sia limitato solo al mercato americano o se essa arriverà anche in Europa nel giro di qualche giorno o settimana.

In ogni caso, gli abbonati a Meta Quest+ riceveranno due titoli gratuiti ogni mese: a luglio, Meta regalerà l'FPS Pistol Whip e l'action-adventure Pixel Ripped 1995. Ad agosto, invece, è già stato rivelato che arriveranno Walkabout Mini Golf, un simulatore di minigolf, e l'FPS roguelike Mothergunship: Forge. Il funzionamento dell'abbonamento è simile a quello di Playstation Plus Essential, poiché i giochi ottenuti di mese in mese saranno vostri per sempre, almeno finché continuerete a pagare la sottoscrizione.

Ovviamente, se deciderete di disdire la vostra iscrizione al servizio e di riabbonarvi in futuro, la vostra libreria di giochi resterà ad aspettarvi, pronta per essere sbloccata al primo pagamento. Quella di Meta, comunque, non è la prima sottoscrizione del mondo VR: al contrario, già nel 2019 HTC ha lanciato Viveport Infinity, un servizio in abbonamento che fornisce centinaia di app, video e giochi in VR agli iscritti.