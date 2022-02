La metà dei politici del Regno Unito non ha saputo rispondere a questa domanda elementare

"Se lanci una moneta due volte, qual è la probabilità di ottenere due volte testa?". Potrebbe sembrare una domanda sicuramente semplice, quasi di statistica elementare, ma sarete sicuramente sorpresi dallo scoprire che ha messo in difficoltà una grande maggioranza dei politici del Regno Unito.

Poco più del 50% dei politici del Regno Unito ha risposto correttamente alla domanda. La risposta è semplice: la possibilità di ottenere testa con solo un lancio è del 50 percento, mentre la probabilità di ottenere due volte testa è del 25% (a proposito, quando venne inventata la moneta?). Solo il 52% dei parlamentari intervistati ha fornito la risposta corretta, mentre il 32% ha invece dato la risposta errata.

Potrebbe sembrare comica, ma la situazione è migliorata rispetto a un sondaggio simile condotto nel 2011. Venne posta la stessa domanda a 97 parlamentari e solo il 40% di loro riuscì a fornire la risposta corretta. È anche interessante notare che i politici che si trovavano più a lungo al parlamento erano più propensi a fornire la risposta giusta rispetto a quelli eletti di recente.

"Le abilità statistiche sono vitali per un buon processo decisionale e un controllo efficace. Mentre siamo lieti di vedere che sembra che la conoscenza dei parlamentari in questo settore sia migliorata, i risultati del sondaggio evidenziano che è necessario fare di più per garantire che i nostri rappresentanti eletti abbiano le competenze statistiche necessarie per il lavoro", ha affermato Stian Westlake, amministratore delegato della Royal Statistical Society che ha condotto lo studio.

