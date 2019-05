Solo la metà dei possessori di un TV 4K ha visualizzato contenuti in 4K

Interessante studio condotto sul mercato televisivo e dei contenuti, che pur riguardando gli Stati Uniti offre degli interessanti spunti di discussione sull'utilizzo che fanno gli utenti dei loro televisori. Riassumeremo in questa notizia sol i punti salienti e che potrebbero essere oggetto d'interesse.

Attualmente negli Stati Uniti la metà delle case dispone di un televisore in 4K, il che dimostra come la tecnologia sia un continuo aumento. Tuttavia, l'aspetto interessante è rappresentato dal fatto che solo la metà di questi lo ha mai usato per la visualizzazione di un contenuto in 4K:

il 47% afferma di avere almeno un televisore in 4K;

solo il 55% di questi lo ha usato per visualizzare un contenuto (film, programma televisivo, o altro) in 4K. Sostanzialmente, quasi la maggioranza continua ad utilizzare il proprio televisore in 4K come un TV tradizionale.

Due terzi degli americani dispongono invece di una smart tv, ovvero un televisore con connettività integrata. Tuttavia, il 14% di questi non lo ha nemmeno collegato ad internet.

Tra coloro che hanno collegato la loro Smart TV ad internet, invece, c'è una percentuale (68%) che li utilizza per guardare contenuti in streaming settimanalmente, mentre il 23% lo fa occasionalmente e l'8% mai.

In fase di acquisto di un TV, ad essere centrale nel processo d'acquisto è il rivenditore, ma c'è anche una grossa percentuale che preferisce acquistare TV su internet.