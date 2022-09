Meta si prepara a elezioni italiane 2022: tra fact-checking e tutela informazione

In attesa dell’evento Connect dedicato al metaverso, Meta si prepara alle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022 con novità importanti per tutelare l’integrità dell’informazione combattendo fake news e contenuti non verificati diffusi sui social media.

A partire da oggi 20 settembre e per tutta la settimana, su Instagram sono disponibili tre nuovi adesivi “Io voto”, disegnati dalla talentuosa illustratrice e artista multidisciplinare, Olimpia Zagnoli. Facendo clic sugli adesivi condivisi nelle Storie Instagram, le persone potranno accedere al sito web del Ministero dell'Interno e ottenere informazioni sulle elezioni. La stessa Zagnoli ha spiegato: "Ho contribuito a questo progetto nel tentativo di ricordare a tutti l’importanza del voto e l'ho fatto usando la forma che mi riesce meglio: il disegno. Le immagini che ho scelto sono vivaci e colorate e rappresentano un segno di speranza per il futuro".

Meta conferma poi l’impegno su Facebook e Instagram nella rimozione di contenuti che incoraggiano le persone a non votare o che interferiscono con il voto, come informazioni errate sulla data delle elezioni o sui candidati. È all’attivo poi una collaborazione intensa con organizzazioni indipendenti di fact-checking per verificare la veridicità dei post segnalati e assicurare che non violino gli Standard della Comunità. Infine, continua a essere visibile il disclaimer nelle pubblicità finanziate da qualcuno su temi sociali, elezioni o politica in Italia, presente dal 2019 e ancora oggi utile a distinguere gli annunci pubblicitari e classificarli appropriatamente.

Riprendiamo poi parte del comunicato stampa per la novità più importante: “A partire dal 20 settembre pubblicheremo dei promemoria elettorali su Facebook per le persone che hanno almeno 18 anni. Essi reindirizzeranno gli utenti al sito web del Ministero dell'Interno dove potranno trovare informazioni attendibili sulle elezioni”. Ancora una volta, si combatte la disinformazione sul tema.