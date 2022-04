Meta prepara visore Quest 2 Pro: Kuo parla di lancio nel 2022 con display 2K Mini LED

Il futuro della realtà virtuale vedrà con ogni probabilità il debutto dei due visori Project Cambria e Meta Quest 3 nel corso dei prossimi anni, ma il rinomato analista Ming-Chi Kuo è convinto che la società di Mark Zuckerberg voglia rilasciare un nuovo visore “Oculus Quest 2 Pro” nella seconda metà del 2022.

Su Twitter egli ha condiviso il suo pensiero con uno dei classici post tanto brevi quanto efficaci: come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, Kuo si è detto certo che Meta rilascerà il nuovo Oculus Quest con un design migliore e un’esperienza più immersiva nella seconda metà dell’anno corrente, dotandolo di schermi Mini LED da 2,48" con una risoluzione di 2160x2160 per occhio e con lenti 2P Pancake.

Con un post successivo Kuo ha poi aggiunto che si tratterà del modello Oculus Quest 2 Pro (altrimenti chiamato Meta Quest 2 Pro) e non del Meta Quest 3, e che giungerà sul mercato internazionale con il supporto al riconoscimento delle espressioni facciali proprio per garantire tale esperienza più immersiva agli utenti. Un ultimo dettaglio riguarda il volume delle spedizioni per il 2022, presumibilmente pari a 1-2 milioni di unità. Ovviamente queste restano semplici previsioni che, nonostante la fama e attendibilità di Ming-Chi Kuo, consigliamo ad ogni modo di valutare cum grano salis.

A proposito di realtà virtuale, anche Samsung sta preparando il suo visore per il metaverso.