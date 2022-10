Meta presenta Instant Codec Avatar: le nostre copie 3D sono il futuro del metaverso?

All’evento Meta Connect 2022 tenutosi l’11 ottobre scorso Meta ha svelato il futuro del metaverso con molteplici prodotti, dal visore Meta Quest Pro di fascia alta a occhiali smart e controller basati sul polso. Una delle tecnologie più interessanti - e forse preoccupanti - è tuttavia Instant Codec Avatar.

Nei momenti finali dell’evento dedicato al metaverso concepito da Mark Zuckerberg e colleghi, infatti, egli ha mostrato le novità per Codec Avatar, una tecnologia in fase di sviluppo utilizzata per riprodurre il più fedelmente possibile le persone sotto forma di avatar 3D. Un risultato è visibile in calce alla notizia, ed è evidente come sia sensazionale la riproduzione virtuale del papà di Facebook, animata peraltro in tempo reale.

Instant Codec Avatar è invece una versione ridotta e dall’utilizzo semplificato, oltre che immediato: usando la fotocamera frontale dello smartphone in uno scenario ben illuminato è possibile, in soltanto due minuti, creare una replica tridimensionale del viso di una persona. Certo, sono necessarie diverse ore affinché il sistema riesca a elaborare con successo tutti i dati e proporre un avatar realistico e funzionante; tuttavia, l’utente impiega effettivamente pochissimo tempo per ottenere il risultato finale.

Allo stato attuale questa tecnologia non è ancora accessibile ai consumatori, ma già si è mostrata sorprendentemente efficace durante la presentazione da parte dell’azienda di Menlo Park. Insomma, la divisione Reality Labs di Meta sta continuando a sorprendere tutti con le sue creazioni. Ma è davvero questo il futuro? Sarà questa tecnologia la chiave di volta per convincere le persone a entrare nel metaverso?

Per ora non ci resta che attendere l’evoluzione e la commercializzazione effettiva di tale strumento, mentre Mark Zuckerberg critica già il presunto visore VR di Apple.