Meta Quest Pro si aggiorna: arriva la possibilità di registrare ciò che si vede

A poche settimane dalla presentazione di Meta Quest Pro, il fu Project Cambria di Facebook si aggiorna e con la versione 47 del proprio software (già distribuito ad alcuni utenti ed in arrivo su larga scala) porta un’interessante novità: la possibilità di registrare le proprie esperienze in realtà mista.

L’annuncio è stato dato direttamente da Mark Zuckerberg sul proprio account Instagram, dove ha pubblicato un video registrato proprio da un visore. Agli utenti viene data la possibilità di registrare mentre si utilizzano applicazioni in realtà mista.

L’update porta con se anche la possibilità di riprodurre audio in background, che apre le porte a sconfinati utilizzi. Si aggiorna anche il Quest 2, che però non otterrà le funzioni in questione in quanto evidentemente non in grado di supportarle a livello hardware. Non mancano le piccole modifiche, tra cui la possibilità di “specchiarsi” con il proprio avatar in un nuovo specchio posizionato nell’ambiente domestico.

Meta ha anche ridisegnato l’app mobile per iOS ed Android, che rende più facile vedere quando gli amici sono online.

Ricordiamo che Meta Quest Pro è disponibile anche in Italia, al prezzo di 1.799,99 Euro. Meta l’ha descritto come un dispositivo ideale per lavorare in VR, ma è in contatto con gli sviluppatori per espandere le esperienze.