Meta: pugno duro contro le campagne di phishing che si fingono Facebook e Instagram

Meta sta lavorando duramente a garantire la sicurezza dei propri utenti: oltre ad aver scoperto delle agenzie di sorveglianza su commissione su Facebook, che tracciavano più di 50.000 utenti su Facebook, la compagnia di Menlo Park sta prendendo azioni legali contro una campagna di phishing i cui autori fingevano di essere Instagram e Facebook.

Stando a quanto riportato dalla stessa Meta sul proprio blog, l'azienda ha trascinato in tribunale dei criminali che impersonavano Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram nelle proprie campagne di phishing: secondo l'azienda, dal 2019 gli accusati avrebbero creato più di 39.000 siti web nel tentativo di replicare le pagine di login dei social network legati a Meta, sottraendo i dati di accesso degli utenti.

Secondo Meta, la truffa era semplice: i criminali inviavano mail fasulle a indirizzi di posta casuali, chiedendo loro di effettuare il login sui social per questioni di privacy e reindirizzandoli ad uno dei falsi siti di login creati dai malintenzionati, che poi usavano le piattaforme per raccogliere gli username e le password delle vittime.

Meta ha deciso di prendere azioni legali quando gli attacchi sono aumentati, da marzo 2021 in poi: la denuncia depositata contro il gruppo di cybercriminali, comunque, non riguarda solo il phishing, ma anche il copyright infringment legato alla replica senza differenze del design delle pagine di login dei principali social network.

Nella sua denuncia, Meta scrive che "creando e disseminando URL per siti web di phishing, gli accusati si mostrano con la frode come Facebook, Messenger, Instagram o Whatsapp, senza l'autorizzazione della compagnia". Secondo Meta, l'azienda ha subito problemi di vario ordine dalle campagne di phishing, specie in termini di reputazione e sicurezza del brand, e per questo avrebbe deciso di trascinare in giudizio le figure dietro a tali truffe. Pochi giorni fa, per esempio, Meta è stata eletta peggior compagnia dell'anno da un sondaggio di Yahoo Finance proprio perché molti utenti ritengono i social di Mark Zuckerberg poco sicuri.