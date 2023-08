Meta rilascia l'IA che genera musica di sottofondo: questa la sigla di Everyeye

Dopo avervi spiegato come provare il chatbot IA Llama2 di Meta, è di nuovo il momento di approfondire quanto rilasciato in campo di intelligenza artificiale da parte della ben nota azienda. Questa volta di mezzo c'è il mondo della musica.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge ed Engadget, nonché come si apprende a livello ufficiale direttamente da un post pubblicato sul blog di Meta nella giornata del 2 agosto 2023, ciò che Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di rilasciare in modo open source è il tool AudioCraft, che può generare suoni a partire da un input testuale.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: si può generare anche musica di sottofondo. In ogni caso, si fa in realtà riferimento a una combinazione di tre modelli, tra cui uno già disponibile a partire da un browser Web mediante il solito portale ufficiale della startup Hugging Face.

Il modello che può attirare maggiormente l'attenzione è infatti MusicGen, che consente di generare audio utilizzando un'IA addestrata unicamente mediante musica di cui Meta detiene licenza. AudioGen è invece un modello addestrato su effetti sonori disponibili a livello pubblico, che può generare audio sempre a partire da un input testuale (ad esempio, "uomo che parla mentre altre persone applaudono in sottofondo"). Da notare che di mezzo c'è poi anche una versione migliorata del decoder EnCodec.

Abbiamo provato a utilizzare rapidamente il modello MusicGen (uno di quelli legati ad AudioCraft) mediante l'apposita pagina del sito Web ufficiale di Hugging Face, dando come input in inglese "sigla di un sito Web Tech in stile hip hop", ottenendo il risultato che potete ascoltare in calce alla notizia. Ciò che viene generato, usualmente nell'arco di qualche minuto (quando il sistema non è troppo utilizzato, chiaramente), è un audio dalla durata di poco più di 10 secondi. Tra l'altro, è anche possibile fornire all'IA una reference da cui "prendere ispirazione" a livello di melodia.

Se cercate maggiori dettagli invece sul "bundle dei tre modelli" AudioCraft, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche all'ulteriore approfondimento pubblicato sul blog ufficiale di Meta AI, in cui sono presenti anche dei sample audio legati al tutto. In ogni caso, la possibilità di combinare i succitati tre modelli in un'unica soluzione potrebbe fornire a un musicista o a un appassionato tutto ciò che gli serve per generare musica di sottofondo unicamente mediante IA.

Certo, la stessa Meta afferma che il dataset su cui l'IA è stata addestrata manca ancora di un certa diversità e ci sono dunque limitazioni importanti, ma l'approccio open source potrebbe aiutare a espandere gli orizzonti. Ricordiamo per il resto che da non troppo tempo Google ha rilasciato l'IA MusicLM, nonostante quest'ultima risulti ancora oggi accessibile solamente da ricercatori. L'era della musica generata da IA continua però ad avanzare, passo dopo passo.