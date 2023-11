Meta, nuovo scandalo negli USA: avrebbe 'ampiamente sottostimato' le molestie su Facebook

Mentre Meta affronta una maxi-causa negli Stati Uniti, un nuovo whistleblower della compagnia di Menlo Park si è fatto avanti con delle dichiarazioni potenzialmente esplosive. Secondo Arturo Béjar, ex-ingegnere della sezione "Protect and Care" di Facebook, "non ci si può fidare di Meta per quanto riguarda i bambini".

La dichiarazione-shock è stata rilasciata da Béjar durante un'udienza tenuta dalla sotto-commissione giudiziaria del Senato USA chiamata "i Social Media e la crisi della salute mentale negli adolescenti". L'udienza, in cui Béjar era l'unico testimone, è stata promossa nell'ambito del più ampio processo intentato contro Meta da 41 Stati americani.

Quanto detto da Béjar si collega direttamente ai contenuti dei Facebook Papers, comparsi online a fine ottobre 2021. Proprio mentre la "gola profonda" Frances Haugen metteva Meta in serissimi guai legali con le sue dichiarazioni al Congresso USA, lo stesso Béjar informava via mail i colleghi dei problemi mentali a cui gli adolescenti potrebbero andare incontro utilizzando i prodotti della compagnia, tra cui Facebook e Instagram.

Due anni dopo i Facebook Papers (e proprio a partire dalle indagini scaturite da questi ultimi), l'ex-ingegnere di Meta è stato sentito dal Senato USA, di fronte a cui ha spiegato che nulla sembra essere cambiato nelle politiche di Meta dopo i suoi avvertimenti. Béjar, in particolare, ha detto che "Meta continua a fornire una rappresentazione distorta dei livelli e della frequenza degli abusi di cui gli utenti, specie i bambini, fanno esperienza sulle sue piattaforme".

L'ingegnere ha riportato di aver lasciato Meta per via del suo immobilismo sui temi della protezione dei più giovani, salvo poi rientrare nella compagnia nel 2019 per gestire dei progetti legati alla tutela online dei bambini. Successivamente, però, l'ingegnere avrebbe nuovamente abbandonato Menlo Park per via del fatto che "i manager stavano riportando all'esterno dei dati diversi da quelli interni, che sottovalutavano drasticamente la frequenza delle violenze e l'enorme stress e gli abusi che gli adolescenti subivano su Facebook".

Nel corso della sua testimonianza, poi, l'ex-ingegnere si è scagliato direttamente contro Mark Zuckerberg. Béjar ha spiegato infatti che lui e Adam Mosseri, il direttore di Instagram per Meta, avrebbero chiesto a "Zuck" un meeting per discutere di una ricerca allarmante, secondo cui il 13% degli utenti tra i 13 e i 15 anni avrebbero ricevuto delle avances sessuali indesiderate su Facebook. A quanto pare, però, Zuckerberg non avrebbe mai risposto alle mail dei due, di fatto impedendo l'incontro. "Si è trattato di un caso molto strano", ha concluso Béjar, "perché ricordo che Mark rispondeva sempre alle nostre mail e alle nostre comunicazioni di persona".