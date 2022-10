Meta scatenata al Connect 2022: nuovi occhiali smart e controller basati sul polso

Se pensate che Mark Zuckerberg e soci abbiano annunciato "solamente" visori e avatar per il Metaverso durante l'edizione 2022 dell'evento Meta Connect, vi sbagliate. Infatti, una scatenata Meta ha fatto riferimento anche a nuovi occhiali smart e controller basati sul polso.

Sì, avete capito bene, nell'ambito dell'evento Meta Connect 2022 dell'11 ottobre 2022, è stato fatto riferimento anche a questa tipologia di progetti, che chiaramente stanno vedendo la luce nell'ambito degli sforzi relativi al Metaverso. Partendo dai nuovi occhiali smart, non poteva mancare il manager di EssilorLuxottica Rocco Basilico.

Ricordiamo infatti che esistono già i Ray-Ban Stories, ma adesso è stato svelato che la partnership tra le due realtà proseguirà con la realizzazione di nuovi occhiali smart, anche se per il momento i dettagli in merito latitano (forse ne sapremo di più durante l'edizione 2023 di Meta Connect?).

Passando invece ai controller basati sul polso, durante l'evento è stato mostrato un prototipo (che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia) di questi ultimi. Il posizionamento sembra essere per certi versi simile a quello di uno smartwatch, ma poi i controlli relativi alle esperienze digitali avvengono contraendo i muscoli.

Potrebbe trattarsi di uno sviluppo interessante anche per le persone con problemi di vista e udito. Insomma, non si può di certo dire che le idee manchino in casa Meta.