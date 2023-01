Meta, 'schiaffo' da 400 milioni di Euro dell'UE: nel mirino le pubblicità personalizzate

Dopo la multa da 725 milioni di Dollari a Facebook per il caso Cambridge Analytica, la compagnia di Mark Zuckerberg accusa oggi un altro grave colpo. Nelle scorse ore, infatti, le autorità dell'Unione Europea hanno imposto a Meta una sanzione da 400 milioni di Euro perché avrebbe obbligato i suoi utenti ad accettare le pubblicità personalizzate.

L'Unione Europea ha determinato che la compagnia di Menlo Park avrebbe richiesto illegalmente l'accettazione degli ad personalizzati agli utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp, con quella che l'UE identifica come una violazione del General Data Protection Regulation, o GDPR. In particolare, ad essere criticata è la scelta di inserire il targeting delle pubblicità direttamente nei termini e nelle condizioni d'uso dei tre social network, che impone agli utenti di accettare le pubblicità personalizzare o non utilizzare più i servizi a cui sono iscritti.

L'Unione Europea, poi, ha anche chiesto a Meta di correggere il problema, senza però fornire delle linee guida definitive a riguardo. È però possibile che Facebook, Instagram e Whatsapp finiscano in futuro per permettere agli utenti di non accettare le pubblicità mirate, scorporandole dal resto dei termini d'uso delle piattaforme. In una dichiarazione rilasciata ai colleghi di Engadget, Meta si è detta "delusa" dalla mossa dell'UE ed ha assicurato che l'approccio attualmente adottato dai suoi social network "rispetta il GDPR". L'azienda, dunque, dovrebbe ricorrere in appello contro la sanzione.

Le resistenze di Meta non sorprendono. Già in passato, infatti, l'azienda ha rifiutato di scorporare le pubblicità personalizzate dai termini e dalle condizioni d'uso di Facebook e Instagram, ed ha anche duramente criticato le feature di App Tracking Transparency di Apple. Il motivo di queste prese di posizione sta nella natura delle principali forme di guadagno di Meta, ovvero le pubblicità: dire addio al targeting delle inserzioni, infatti, potrebbe causare all'azienda delle perdite miliardarie.

Al contempo, però, è improbabile che l'Unione Europea ritiri le sue accuse contro Meta. Al contrario, la Data Protection Commission (DPC) irlandese, che si occupa di monitorare tutte le attività della compagnia in Europa, ha già multato più e più volte la compagnia di Mark Zuckerberg negli ultimi anni, prima con una sanzione da 405 milioni di Euro per le impostazioni di privacy dei minori su Instagram, poi, nel mese di novembre, con un'altra multa da 265 milioni di Euro per non aver protetto i suoi utenti dal data scraping.