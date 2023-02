Meta segue Twitter: arriva l'abbonamento per Instagram e Facebook da 11,99 Dollari al mese

Facebook ed Instagram diventano a pagamento. L’abbiamo sentita tante volte questa fake news, ma ora un fondo di verità c’è perchè l’amministratore delegato della piattaforma Mark Zuckerberg ha annunciato il programma “Meta Verified”.

Si tratta di un sistema di sottoscrizione che permette di ottenere la spunta blu che identifica i profili verificati, una maggiore visibilità per i propri contenuti, assistenza clienti prioritaria ed altri vantaggi ad 11,99 Dollari al mese per web e 14,99 Dollari al mese anche per mobile. Zuckerberg ha spiegato che la feature verrà lanciata questa settimana in Australia e Nuova Zelanda e successivamente approderà anche in altri paesi.

“Questa settimana inizieremo a lanciare Meta Verified, un servizio in abbonamento che consente di verificare l’account tramite carta d’identità, ottenere un badge blu, ottenere protezione aggiuntiva da coloro che cercano di spacciarti per te ed assistenza aggiuntiva ”, scrive Zuckerberg, secondo cui si tratta di una funzione destinata ad aumentare la sicurezza dei propri servizi.

La registrazione a Meta Verified sarà possibile solo per coloro che hanno almeno 18 anni, ed avverrà inviando un scansione della carta d’identità su cui deve comparire lo stesso nome utilizzato su Facebook o Instagram.

Tra gli altri vantaggi previsti da Meta Verified figurano sticker esclusivi per le Storie e 100 stelle gratuite al mese da inviare ai creator su Facebook. Meta osserva che le aziende non possono ancora richiedere un badge Meta Verified e che non è possibile modificare il nome del profilo, il nome utente, il compleanno o la foto del profilo senza ripetere il processo di verifica.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, Meta spiega che con questo programma vuole creare un sistema di abbonamento che sia prezioso per tutti, incluse le aziende e gli utenti standard. “Come parte di questa visione, stiamo evolvendo il significato del badge verificato in modo da poter espandere l’accesso alla verifica per fare in modo che le persone possano avere maggiore fiducia con coloro con cui interagiscono”.

Il sistema ricorda a grandi linee Twitter Blue lanciato da Elon Musk, che però si è rivelato un flop secondo le indisrezioni.