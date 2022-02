Meta sfida Google: in arrivo un traduttore vocale in tempo reale basato sull'IA

Meta ha annunciato un nuovo importante progetto di ricerca che prevede la creazione di un software di traduzione vocale universale basato sull’intelligenza artificiale. Il progetto mira a rendere il metaverso ancora più accessibile per tutto.

“La capacità di comunicare con chiunque in qualsiasi lingua è un superpotere che le persone hanno sempre sognato e l’IA ce la consegnerà nel corso della nostra vita” ha affermato l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, in una presentazione del progetto.

Meta, nello specifico, afferma che sebbene le lingue più diffuse e parlate al mondo (inglese, mandarino e spagnolo) siano ben gestite dagli attuali strumenti disponibili sul mercato, il 20% della popolazione mondiale non è coperto da questi sistemi che forniscono traduzioni approssimative e non contestualizzate.

La sfida della compagnia di Mark Zuckerberg prevede l’implementazione di nuove tecniche di apprendimento automatico in due aree specifiche: “No Language Left Behind”, che si concentrerà sulla creazione di modelli d’intelligenza artificiale in grado di imparare a tradurre una determinata lingua utilizzando degli esempi, e “Universal Speech Translator” che creerà sistemi in grado di tradurre direttamente il parlato in tempo reale da una lingua all’altra senza alcun componente scritto.

Nel post pubblicato sul blog di Meta, non si fa riferimento ad un lasso di tempo in cui dovranno essere completati i progetti, tanto meno viene offerta alcuna tabella di marcia. Nella giornata di ieri Meta ha anche lanciato un nuovo bot basato anch’esso sull’intelligenza artificiale, per costruire mondi virtuali