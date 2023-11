Meta volta le spalle a Qualcomm: i prossimi chip per VR e AR saranno proprietari

Già da tempo sappiamo che Meta e LG stanno lavorando ad un nuovo visore per la Realtà Virtuale, Mista o Aumentata, pensato appositamente per contrapporsi a Vision Pro di Apple. A quanto pare, però, il prodotto di Meta non sarà dotato di un SoC di Qualcomm, ma di un chipset proprietario appositamente sviluppato insieme a MediaTek.

La collaborazione tra Meta e MediaTek per i SoC dei futuri visori dell'azienda di Menlo Park sarebbe nata nel momento in cui MediaTek ha lanciato i chip Dimensity 9000, dei SoC di fascia alta pensati per concorrere direttamente con quelli di Qualcomm su smartphone. E non solo, a quanto pare: stando a quanto riporta Android Central, il Vicepresidente di MediaTek Vincent Hu e il Vicepresidente dei Reality Labs di Meta Jean Boufarhat hanno annunciato una partnership tra le due aziende durante il MediaTek Summit 2023.

La collaborazione si concretizzerà nello sviluppo di un SoC proprietario di Meta per i propri visori, a partire (forse) da quello pensato per contrastare Apple Vision Pro, in uscita nel 2024. È infatti già stato confermato che la soluzione co-sviluppata dalle due aziende non verrà offerta ad alcuna compagnia terza. Scopo ultimo della partnership sarebbe comunque la creazione di un chip più performante di quelli di Qualcomm e, al contempo, meno energivoro, pensato appositamente per gli occhiali AR e i visori in Realtà Mista.

A partire dal prossimo anno, MediaTek inizierà ad utilizzare il nodo N3E di TSMC, producendo chip a 3 nm che potrebbero dunque essere utilizzati sia su smartphone che su visori per la realtà virtuale e smartglasses. Il problema principale, ovviamente, resta quello dei consumi: secondo i report, infatti, Apple ha messo in pausa i suoi occhiali smart per via della mancanza di tecnologie e chip abbastanza efficienti per dei device del genere. Secondo le stime, un buon SoC per occhiali smart dovrebbe consumare il 90% in meno di un chip di fascia alta di attuale generazione, pur garantendo delle performance simili a quest'ultimo.

In ogni caso, anche ammesso che Meta e MediaTek riescano a risolvere insieme il problema dell'efficienza dei chip, resta il fatto che le due aziende dovranno sgomitare in un mercato che si affollerà molto presto. Apple, infatti, non sarà l'unica ad entrare nel mondo dei visori AR e MR: anche Samsung dovrebbe lanciare i suoi Glass molto presto, mentre i chip Snapdragon XR 2 Gen2 di Qualcomm permettono a tutti i produttori di lanciarsi nel mondo della Realtà Mista.