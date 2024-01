Meta spera in Apple Vision Pro, ma vuole diventare l'Android di VR ed AR

Mancano ormai poche ore al lancio di Apple Vision Pro negli USA, e secondo le prime stime diffuse in rete Apple avrebbe pizzato circa 180mila unità nella fase di preorder, un numero comunque superiore alle attese. In quest’ottica si aggiungono alcune previsioni di Meta, che spera in Apple per consolidare la sua posizione nel mercato.

Secondo quanto emerso, Meta spera che Vision Pro ringiovanisca i propri sforzi nel metaverso, e punterebbe a diventare l’Android del comparto relativo a realtà virtuale ed aumentata.

Come spiegato dal Wall Street Journal, Meta spera che Vision Pro rafforzi i suoi sforzi da 50 miliardi di Dollari nel metaverso, e punterebbe a diventare l’Android della categoria, attirando l’attenzione dei potenziali clienti del visore di Apple che potrebbero essere ostacolati dal prezzo.

Mark Zuckerberg avrebbe affermato che l’ingresso di Apple in questo segmento di mercato potrebbe “convalidare” l’attività di Meta ed “attirare più consumatori”. La speranza quindi è che Vision Pro riporti al centro del mercato il metaverso che, dopo il periodo iniziale di esaltazione da parte degli utenti, ha registrato un calo dell’interesse ed anche degli investimenti.