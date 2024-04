Meta spinge seriamente sull'IA open source: tra Llama 3 e potenziali sorprese

Non è passato molto tempo da quando abbiamo trattato l'arrivo dell'IA sui Ray-Ban Meta Smart Glasses, ma i piani di Meta in campo di intelligenza artificiale vanno ben oltre. È in questo contesto che sono arrivate delle conferme importanti sul progetto Llama 3.

Sono portali come TechCrunch e The Verge a riportare che, nel contesto di un evento tenutosi in quel di Londra (Regno Unito) nella giornata del 9 aprile 2024, l'azienda di Mark Zuckerberg ha confermato che la prossima generazione dell'LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) verrà lanciata entro maggio 2024.

Mancano, insomma, poche settimane all'inizio del rollout della novità in campo di intelligenza artificiale e sembra che potrebbero esserci delle sorprese. Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, ha infatti spiegato che "ci saranno una serie di modelli con capacità varie e versatilità diverse, tutti lanciati nel corso di quest’anno, a partire da molto presto".

Sembra, insomma, che Meta potrebbe lanciare anche modelli IA "più piccoli" entro qualche settimana, potenzialmente prima di maggio, puntando a utilizzare Llama 3 per "alimentare" un ampio numero di servizi. Per il momento, però, i dettagli non sono molti, anche se le aspettative da parte degli appassionati sono elevate. In passato abbiamo pubblicato alcuni approfondimenti su Llama 2, ma non sono in pochi coloro che pensano che potrebbe essere proprio Llama 3 a rendere Meta effettivamente più competitiva in questo campo (sfidando, per certi versi, OpenAI). Sarà la volta buona per Mark Zuckerberg e soci? Staremo a vedere.

