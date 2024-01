Meta spinge sull'IA Generale: vuole acquistare mezzo milione (e passa) di GPU NVIDIA

Ora è ufficiale: Mark Zuckerberg vuole creare una AGI, ovvero un'Intelligenza Artificiale Generale, per giunta open-source. Per riuscire nel suo piano, però, il CEO di Meta ha bisogno di tanta, tantissima potenza di calcolo: per questo, Meta vorrebbe arrivare ad acquistare 600.000 GPU per l'IA di NVIDIA o altre componenti equivalenti.

Come spiega un post di Mark Zuckerberg su Instagram (che potete vedere in calce), Meta vorrebbe costruire un'infrastruttura con la potenza di calcolo di 600.000 GPU NVIDIA H100. Ciò non significa che l'azienda acquisterà più di mezzo milione di schede video identiche tra loro del Team Verde: quello fissato dall'azienda è un semplice obiettivo in termini di potenza di calcolo, che potrebbe essere raggiunto acquistando chip più avanzati (come la GPU per l'IA NVIDIA GH200) o schede video IA di AMD, specie tra quelle della serie Instinct MI300.

"Al momento stiamo effettuando il training del nostro LLM di nuova generazione Llama 3, e stiamo costruendo un'enorme infrastruttura di calcolo per supportare la nostra roadmap per il futuro, che includerà 350.000 GPU H100 entro la fine di quest'anno - e nel complesso 600.000 chip H100 o equivalenti, includendo tutte le GPU in nostro possesso".

Nel corso del 2023, Meta ha acquistato ben 150.000 GPU NVIDIA, arrivando a costruire un'infrastruttura superata al momento solo da quella di Microsoft. Gli altri colossi dell'IA, quali Google, Amazon, Oracle e Tencent, sono tutti fermi a circa 50.000 GPU del Team Verde ciascuno, mentre i clienti indiani e cinesi di NVIDIA arrivano a qualche decina di migliaia di schede video per l'IA ciascuno.

Il problema, a questo punto, passa al Team Verde: riuscirà NVIDIA a produrre tutte queste GPU? Anche gli analisti se lo domandano: benché NVIDIA abbia rivisto la sua produzione di schede video favorendo le componenti destinate all'IA rispetto a quelle da gaming, la quantità di chip richiesti dai partner negli ultimi mesi è stata veramente stratosferica.