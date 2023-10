Meta si sposta dal Metaverso all'IA: i Reality Labs perdono altri 600 ingegneri

Da quando Meta ha deciso di puntare tutto sull'IA, un'importante sezione della compagnia ha iniziato a subire tagli a profusione al proprio personale. Stiamo parlando dei Meta Reality Labs, la divisione dedicata al Metaverso della compagnia: oggi, come ampiamente prevedibile, i Reality Labs vanno incontro ad una nuova ondata di licenziamenti.

La notizia arriva dal South China Morning Post, che spiega che Meta ha licenziato diversi ingegneri del gruppo di lavoro sui chip dei Reality Labs, anche chiamato Facebook Agile Silicon Team (FAST). In totale, i licenziamenti riguardano 600 ingegneri, che finora si sono occupati dello sviluppo di chip proprietari pensati per l'hardware di Meta, con un lavoro che non si è limitato al settore del Metaverso.

Meta non ha ancora confermato i licenziamenti, anche se dei tagli al team FAST dell'azienda erano nell'aria da tempo, almeno fin da quanto Facebook ha drasticamente ridotto la sua forza-lavoro nel primo trimestre dell'anno. Già da tempo, comunque, il gruppo si è rivelato incapace di produrre dei chip in-house sufficientemente potenti da risultare competitivi con quelli delle compagnie rivali.

Non è dunque un caso che Facebook si sia affidata a Qualcomm e ad altri produttori esterni per i chip alla base dei suoi visori e dei suoi prodotti per la realtà virtuale, aumentata e mista. Ovviamente, dei tagli così profondi al gruppo FAST (che dopo i licenziamenti potrebbe persino essere chiuso in via definitiva) avranno un impatto negativo sulla capacità di meta di produrre chip "in casa".

D'altro canto, con la già citata virata di Menlo Park verso l'IA generativa, è improbabile che il FAST sarebbe mai stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi iniziali: se davvero l'IA sostituirà il Metaverso come priorità di Meta, d'altro canto, il colosso dei social network potrebbe persino mettere fine ai suoi sforzi nello sviluppo di hardware proprietario.