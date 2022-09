Meta stringe un accordo con Qualcomm per i chip VR di Quest e altro

Dopo aver presentato quello che può essere definito l'ID per il Metaverso, Meta ha ufficializzato un'altra questione importante per quel che concerne i suoi sforzi relativi alla realtà virtuale/realtà aumentata. Infatti, Mark Zuckerberg e soci hanno stretto un accordo con Qualcomm per i chip dei prossimi visori.

Secondo quanto riportato da Gizmodo e The Verge, nonché come reso noto mediante il portale ufficiale di Qualcomm nel contesto dell'edizione 2022 dell'IFA di Berlino, tra le parti è stato firmato un accordo pluriennale che vede al centro i chip Snapdragon XR, in cui si fa riferimento alla "futura roadmap dei prodotti Quest", così come ad "altri dispositivi".

Ricordiamo che Meta Quest 2 dispone del chipset Snapdragon XR2, ma l'accordo non fa che rafforzare la partnership tra Meta e Qualcomm, mettendo da parte le voci di corridoio relative all'utilizzo di chip proprietari di Meta. Secondo le fonti, questa mossa sarebbe stata pensata da Zuckerberg e soci per limitare i già ingenti costi del Metaverso.

Certo, nel comunicato stampa si legge che i chip di Qualcomm saranno "personalizzati" per le esigenze di Meta, ma l'azienda si baserà comunque su un colosso del settore. Ricordiamo che i futuri progetti di Zuckerberg e soci prevedono anche il visore Project Cambria, che dovrebbe arrivare a ottobre 2022.