Meta svela (per errore?) il suo Twitter-clone: si chiamerà Thread

Nelle scorse ore, Elon Musk ha annunciato che Twitter limiterà il numero massimo di post che potranno essere letti ogni giorno da ciascun utente. Meta non è rimasta a guardare la controversa scelta di Musk: poco dopo l'annuncio del tycoon, infatti, il rivale di Twitter targato Meta, Thread è brevemente comparso sul Google Play Store.

L'app è stata scoperta da Alessandro Paluzzi, sviluppatore particolarmente attivo nel mondo di Instagram e Facebook e che già in passato ha svelato in anticipo alcune feature in arrivo sui due social, come il Chatbot proprietario di Instagram. Lo sviluppatore ha scoperto che Thread, il "Twitter-clone" di Meta, è comparso sul Play Store, seppur brevemente, nella mattinata di domenica 2 luglio.

Probabilmente, il listing dell'app è stato un errore, dal momento che attualmente Thread non può più essere scaricato o cercato sul Play Store. Ovviamente, vista la situazione generatasi dopo l'introduzione del limite al numero di post visualizzabili su Twitter ogni giorno, che ha spinto tantissimi utenti a fuggire dalla piattaforma, è possibile che quella di Meta fosse una mossa di marketing ben architettata più che una svista in buona fede.

In ogni caso, Paluzzi è stato abbastanza rapido da scaricare alcune immagini e alcuni screenshot della pagina dell'app dal Google Play Store, che trovate in calce a questa notizia. L'app permetterà agli utenti di registrarsi con il proprio account Instagram, collegando così gli account di quest'ultimo a quelli della piattaforma text-based di Meta, che sembra dunque essere pensata come "alternativa testuale" al social network di Menlo Park basato su immagini e video.

Ovviamente, ciò significa anche che sarà possibile "importare" i propri follow da Instagram, rendendo più rapida la configurazione del proprio account su Thread. Inoltre, il social ha un'interfaccia del tutto simile a quella di Twitter, Mastodon e BlueSky, con tanto di icone estremamente famigliari per i like, i repost, la condivisione dei contenuti e le risposte a questi ultimi. Chissà come l'avrà presa Elon Musk: sicuramente con il combattimento contro Mark Zuckerberg in avvicinamento, il miliardario sudafricano si starà preparando a risolvere la questione, con le buone o con le "cattive".