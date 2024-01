Meta taglia il prezzo a Quest 2 e relativi accessori: il nuovo listino

Sorpresa di inizio anno per gli utenti interessati a Meta Quest 2 e relativi accessori. Meta infatti ha annunciato che taglierà in modo permanente i prezzi del visore di 50 Dollari.

La versione da 128 gigabyte dell’headset, nella fattispecie, scenderà da 299 a 249 Dollari, mentre se si opta per la variante con 256 gigabyte di storage basterà spendere 299 Dollari piuttosto che 349 Dollari. Tali prezzi erano già stati proposti dalla compagnia in occasione del Black Friday, ma il taglio di oggi è strutturale e resterà in vigore per sempre.

In calo anche i prezzi degli accessori:

Cinturino Elite per Meta Quest 2: 59,99 Euro

Custodia per Meta Quest 2: 49,99 Euro

Cinturino Elite per Meta Quest 2 con batteria: 99,99 Euro

Pacchetto attività per Meta Quest 2: 69,99 Euro

Kit ricambi protezione facciale di Meta Quest 2: 44,99 Euro

Sempre sullo store italiano, Meta Quest 2 con 128 gigabyte di spazio di archiviazione viene proposto a 299,99 Euro, in calo appunto di 50 Euro rispetto ai 349,99 Euro precedenti. Se si opta per la variante da 256 gigabyte, invece, il prezzo è di 349,99 Euro piuttosto che 399,99 Euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo i prezzi in questione sono segnalati come sconti, ma non sono tali in quanto Meta ha specificato che le riduzioni saranno permanenti.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione di Meta Quest 2, contenente tutti i dettagli sul visore.