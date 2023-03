Meta taglia il prezzo di Quest Pro e Quest 2 anche in Italia

In seguito all'introduzione del Direct Touch su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro, torniamo a fare riferimento su queste pagine ai visori della società di Mark Zuckerberg. Infatti, è stato ufficializzato che i prezzi scenderanno anche in Italia.

A tal proposito, come si apprende dal blog ufficiale di Meta, la giornata che segnerà l'avvio dell'effettivo taglio dei prezzi sarà quella del 5 marzo 2023. A partire da quest'ultima data, infatti, la versione da 256GB di Meta Quest 2 costerà 429,99 dollari, scendendo dai precedenti 499,99 dollari. Il più avanzato Meta Quest Pro, invece, avrà un prezzo fissato a 999,99 dollari, mentre prima il costo ammontava a 1.499,99 dollari.

Potete avere un quadro più ampio relativo alla "nuova" proposta di Meta semplicemente dando un'occhiata all'immagine presente in calce alla notizia, in cui si legge anche che prezzi e tempistiche potrebbero variare a seconda del mercato coinvolto. L'aspetto interessante, però, è che tra i Paesi citati da Meta c'è anche l'Italia, anche se per il momento non ci sono dettagli ufficiali in merito a come si "tradurrà" il tutto in euro.

Sappiamo però che dal 5 marzo 2023 il costo della versione da 256GB di Meta Quest 2 scenderà anche in Italia, mentre per il taglio di prezzo di Meta Quest Pro bisognerà attendere il 15 marzo 2023 (in quel caso, infatti, la data del 5 marzo 2023 "vale" solamente per Canada e Stati Uniti d'America). Insomma, la realtà virtuale si sta facendo quantomeno un po' più accessibile.