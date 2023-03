Meta, tanti prodotti per VR ed AR in arrivo: nel 2027 tocca ai primi occhiali

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Verge, Meta avrebbe comunicato ai propri dipendenti la roadmap dei prodotti che arriveranno nei negozi nel corso dei prossimi anni. Il colosso di Zuckerberg avrebbe intenzione di lanciare i primi occhiali per la realtà aumentata nel 2027.

Si tratta di un dispositivo su cui il CEO punterebbe molto, al punto che viene paragonato al “momento iPhone” di Meta, in quanto destinato a scuotere il settore e diventare popolare come lo smartphone del colosso di Cupertino.

Gli occhiali, che non è escluso possano essere prodotti insieme aLuxottica alla luce della partnership siglata con Facebook, dovrebbero avere la capacità di proiettare avatar sotto forma di ologrammi da mostrare sulle lenti ma potrebbero non essere accessibili per tutti a livello di prezzo. Ai dipendenti sarà data la possibilità di testarli già nel 2024, con lauto anticipo prima del debutto pubblico.

Prima degli occhiali, però, Facebook intende lanciare nei negozi anche altri dispositivi basati su AR e VR: quest’autunno a quanto pare dovrebbero vedere la luce i nuovi Ray-Ban Stories sviluppati in collaborazione con Luxottica. Previsto anche il Quest 3 che dovrebbe essere due volte più sottile e potente del Quest 2 e potrebbe giungere nei negozi entro la fine dell’anno.

Nel 2024 invece Meta dovrebbe lanciare un visore per la realtà virtuale noto internamente come “Ventura” che si andrà a posizionare al “prezzo più interessante del mercato”.

Un anno dopo, nel 2025, sarà la volta della terza generazione dei Ray-Ban Stories con display “Viewfinder” progettato per visualizzare i messaggi in arrivo, scansionare codici QR e tradurre messaggi in tempo reale. Gli utenti dovrebbero essere in grado di controllarli con i movimenti delle mani e potranno digitare messaggi attraverso una tastiera virtuale. Meta starebbe anche sviluppando uno smartwatch da abbinare a questi occhiali.