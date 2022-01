Meta: più trasparenza sui dati, arriva il Centro per la Privacy di Facebook

Poche ore fa, il Capo delle Pubbliche Relazioni di Facebook ha abbandonato Meta in seguito ai Facebook Papers, le cui rivelazioni-scandalo hanno messo a dura prova la fiducia degli utenti e la credibilità di Facebook. Lo stesso rebranding di Facebook in Meta, secondo alcuni, sarebbe un tentativo di "ripulire" l'azienda della sua fama negativa.

Oggi, per rispondere alle onnipresenti accuse di lesione della privacy di utilizzo improprio dei dati, Meta ha lanciato il suo nuovo Privacy Center, che permette agli utenti di accedere a tutte le informazioni che possono servire loro circa la raccolta dei dati da parte dell'azienda, la loro condivisione, il loro utilizzo, specialmente nelle pubblicità, e la loro sicurezza.

Inoltre, gli utenti possono utilizzare il Privacy Center per impostare l'autenticazione a due fattori su Facebook e Instagram, ma anche per modificare le proprie impostazioni di privacy relative a post e storie, decidendo chi può vederle e chi no: si tratta di feature già presenti da tempo sulle piattaforme social di Meta, che ora però vengono riunite in un'unica pagina web più facilmente accessibile, pensata per migliorare la fiducia del pubblico in Meta.

Al momento, comunque, Privacy Center è disponibile solo per pochi utenti di Facebook, limitatamente alla versione desktop dell'applicazione e solo negli Stati Uniti. Stando a quanto comunicato da Meta, però, il rollout della feature durerà per qualche mese e coprirà infine tutto il mondo e anche gli utenti di Facebook e Instagram via app mobile.

Al momento è possibile accedere al Privacy Center nella sezione "Impostazioni e Privacy" di Facebook. Meta ha anche comunicato che renderà l'accesso alle impostazioni e alle informazioni su dati e privacy più semplice, sia per chi utilizza un PC che per chi naviga sui social tramite app per smartphone e tablet. La pubblicazione di Privacy Center, comunque, arriva in un momento in cui la fiducia degli americani in Facebook è ai minimi storici.