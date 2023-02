Meta, trimestrale superiore alle aspettative: il mercato promuove il piano di Zuckerberg

Nonostante le ingenti perdite della divisione Reality Labs di Meta, legate agli investimenti che la società di Menlo Park sta portando avanti per il metaverso, il Q4 2022 è stato superiore alle aspettative del social network, e ciò è dimostrato anche dall’andamento del titolo nelle prenegoziazioni.

Le azioni infatti sono aumentate nel 20% nelle ore successive all’annuncio dei risultati da parte di Mark Zuckerberg, spingendo la capitalizzazione oltre i 200 miliardi di Dollari. Questa ottima notizia non può che far sorridere lo stesso CEO e gli investitori, che sembrano essersi messi alle spalle un 2022 tutt’altro che positivo. Il titolo è ancora il 60% sotto il picco del 2021, ma gli analisti si dicono fiduciosi per il futuro.

A spingere il titolo anche il nuovo piano di Mark Zuckerberg, che nel corso della conference call ha annunciato che il 2023 sarà “l’anno dell’efficienza” in cui si dovranno tenere sotto controllo i costi da 401 miliardi di Dollari.

Nel Q4 2022, Meta ha riportato ricavi per 32,2 miliardi di Dollari, in calo del 4% rispetto al trimestre precedente ma superiori ai 31,5 miliardi di Dollari previsti dagli analisti. L’utile netto trimestrale è stato di poco inferiore a 4,7 miliardi di Dollari, in calo del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed al di sotto delle aspettative del mercato.

In termini di utilizzo delle app, è arrivata anche la notizia che Facebook ha ora 2 miliardi di utenti attivi al giorno e tutta la famiglia di applicazioni ha registrato una crescita degli iscritti attivi del 5% su base annua a 2,96 miliardi.