Meta, troppa carne al fuoco nel settore IA: i creatori di LLaMA si licenziano in massa

Ormai Meta si è gettata nell'IA con tutte le sue forze: l'azienda di Menlo Park ha stanziato enormi cifre per la ricerca sull'Intelligenza Artificiale, fino a dimenticare i progetti sul Metaverso da cui essa stessa prende il nome. Tuttavia, pare che molti dei ricercatori IA di Meta siano scontenti dell'azienda, al punto da licenziarsi in massa.

Un report di The Information, infatti, spiega che i ricercatori di Meta specializzati nell'IA stanno piano piano abbandonando l'azienda: in particolare, più del 50% degli autori del paper originale in cui veniva spiegata l'IA del Large Languague Model LLaMA si sono licenziati da Meta e hanno trovato lavoro in aziende concorrenti come OpenAI, Microsoft e Google o in piccole startup specializzate nello stesso settore.

Per capire il motivo di questo "fuggi-fuggi" dei ricercatori di LLaMA, però, occorre fare un passo indietro. LLaMA è stata lanciata da Meta in formato open source per gli sviluppatori già a fine febbraio. L'IA non è mai stata popolare come ChatGPT e Bing AI, anche perché il suo funzionamento è molto meno immediato dei Chatbot di OpenAI e Microsoft. Tuttavia, complice anche il lancio di LLaMA 2 a luglio, essa viene utilizzata per moltissimi applicativi AI-based.

Qui sorgono i problemi: Meta avrebbe fatto il passo più lungo della gamba, presentando al pubblico un gran numero di prodotti realizzati basandosi sulla sua IA. Qualche esempio? Voicebox, che crea musica con l'IA generativa, oppure Code LLaMA, una revisione di LLaMA pensata per gli sviluppatori, o ancora l'IA traduttrice Seamless M4T, già pronta per sfidare Google Traduttore.

Ebbene, il lancio di un così elevato numero di applicativi ha infine portato a competizioni interne a Meta e malumori tra i suoi team di sviluppo, che sono esplosi quando nell'azienda diversi gruppi di ricerca hanno iniziato a progettare IA essenzialmente identiche tra loro, avviando una gara tutta interna per l'ottenimento di risorse e finanziamenti. Non solo: la sovrabbondanza di team e progetti avrebbe generato una scarsità di potenza di computing per ciascuna ricerca, rallentando il lavoro di scienziati e sviluppatori.

Queste concause hanno infine portato The Information a parlare di una "faida interna a Meta", che avrebbe spinto diversi ricercatori a lasciare l'azienda negli ultimi mesi, alla ricerca di una compagnia dove continuare le proprie ricerche in un ambiente più costruttivo. Per giunta, la dispersione delle risorse su molti progetti avrebbe portato Menlo Park a ignorare LLaMA per concentrarsi su altre IA, causando ulteriore frustrazione nei suoi creatori.