Meta potrebbe usare l'eye-tracking di Quest Pro per mostrare la pubblicità agli utenti

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Meta Quest Pro, continuano ad emergere informazioni sulla scheda tecnica e le funzionalità del nuovo visore della società di Menlo Park.

Gizmodo, nella fattispecie, evidenzia come Meta abbia aggiornato la sua politica sullaprivacy per includere una voce chiamata “informativa sulla privacy per il monitoraggio degli occhi”. Quando si apre questa pagine, si potrà accedere ad un paio di paragrafi dedicati in cui sono contenute le informazioni sui dati raccolti. La compagnia spiega anche che se si accetta di condividere i dati aggiuntivi, Meta utilizzerà l’eye-tracking ed altre informazioni per “aiutare Meta a personalizzare le tue esperienze e migliorare Meta Quest”.

Qualche giorno fa, in un’intervista al FInancial Times Nick Clegg ha chiarito che l’eye-tracking del visore potrebbe essere usato “per capire se le persone interagiscono con una pubblicità o meno”. Meta sta anche lavorando sul tracciamento di tutto il corpo per fare in modo che gli avatar possano imitare tutti i movimenti in modo accurato, dando di fatto alla compagnia ancora più informazioni per offrire annunci personalizzati.

Meta Quest Pro sarà disponibile sul mercato americano il 25 Ottobre 2022 al prezzo di 1.499,99 Dollari, ed offrirà una serie di nuove funzioni rispetto al precedente modello. Tuttavia, i recenti dati parlano di un metaverso che ancora non ha ingranato.