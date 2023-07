Meta Verified arriva in Italia: 13,99 Euro per il profilo verificato e bonus esclusivi

A marzo, Meta ha annunciato l'abbonamento Verified: si tratta di una sottoscrizione a pagamento per la verifica del profilo, che però porta con sé anche una serie di altri benefit aggiuntivi. Oggi, a distanza di qualche settimana dal lancio americano, Meta Verified arriva anche in Italia.

Con un comunicato stampa, infatti, Meta ha spiegato che Verified è da oggi disponibile in Italia. L'abbonamento costerà 13,99 Euro o 16,99 Euro e potrà essere acquistato direttamente su Instagram e Facebook. La sottoscrizione avrà un prezzo di 13,99 Euro per chi la acquisterà via web e di 16,99 Euro per gli acquirenti via dispositivi mobile Android e iOS. Benché Meta Verified sia arrivato anche in Italia, i pagamenti per l'abbonamento non sono ancora aperti, ma verranno resi disponibili agli utenti nei prossimi giorni.

L'abbonamento a Meta Verified, comunque, include un badge di verifica che conferma l'autenticità del profilo su Facebook o su Instagram, evidenziando il fatto che esso è stato verificato mediante carta di identità, e una maggiore protezione contro il furto di identità e del profilo tramite il monitoraggio proattivo dell'account, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli utenti e i content creator con un pubblico in crescita.

Meta, inoltre, promette un aiuto costante e delle funzioni esclusive per gli abbonati, che permetteranno loro di esprimersi in modi unici e, se necessario, di interagire con un servizio clienti per ricevere supporto sui problemi più comuni relativi alle piattaforme social. Per il momento, però, non sappiamo ancora quali funzionalità aggiuntive verranno garantite agli abbonati a Meta Verified.

L'azienda di Menlo Park ha spiegato che Meta Verified consente di consolidare il pubblico per i creator in crescita che desiderano costituire delle community su piattaforme social come Instagram e Facebook. L'abbonamento è stato testato per diversi mesi in alcuni mercati selezionati: la disponibilità di Verified in Italia, invece, è parte del rollout globale dell'abbonamento, che così verrà esteso a gran parte dei mercati del pianeta.