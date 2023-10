Meta vuole sfidare Vision Pro di Apple con un visore economico e senza controller

A pochi mesi dalla presentazione di Meta Quest 3, emergono sul web alcuni nuovi rumor che parlano dei progetti che ha in cantiere la società di Mark Zuckerberg per il comparto della realtà virtuale. In particolare, a dedicare spazio ai piani di Meta è stato Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On.

Secondo quanto affermato, i piani di Meta sarebbero cambiati da quando Apple ha presentato il suo Vision Pro ad inizio anno. Conseguentemente a tale reveal, Meta ha iniziato a lavorare su un visore VR low cost senza controller, che potrebbe vedere la luce già il prossimo anno.

Gurman, citando alcune fonti ben informate sui piani di Meta, riferisce che la società americana avrebbe “paura di Apple” ed il timore è che il visore della Mela abbia lo stesso impatto avuto dall’iPhone nel mercato degli smartphone.

Il giornalista osserva che come risposta diretta ad Apple Vision Pro, Meta starebbe sviluppando un visore dal prezzo più contenuto, rivolto al mercato consumer, in grado di supportare la realtà mista proprio come Quest 3 ma senza controller e le componenti più costose del top di gamma. L’idea sarebbe di proporlo agli utenti ad un prezzo intorno ai 300 Dollari. L’assenza di controller sarebbe legata al miglioramento dei controlli manuali apportato da Meta e dagli sviluppatori: in questo modo gli utenti potranno interagire solo con le gesture, sebbene sia prevista la possibilità di acquistare i controller separatamente.