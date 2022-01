Meta vuole tracciare occhi e viso mentre sei nel Metaverso: gli indizi di alcuni brevetti

Meta sembra essere intenzionata a puntare davvero forte sull’esperienza degli utenti nel Metaverso. La società di Mark Zuckerberg una volta nota come Facebook ha depositato alcuni brevetti di tecnologie per tracciare movimenti oculari ed espressioni facciali mentre si vaga per il Metaverso. C’è di cui preoccuparsi?

Secondo quanto individuato dal Financial Times, la società avrebbe depositato diversi brevetti presso lo US Patent and Trademark Office con l’intento di lanciarsi il prima possibile verso l’innovazione nel metaverso. L’obiettivo primario, come dimostrano i disegni, sarebbe quello di utilizzare i dati biometrici degli utenti per potenziare ciò che essi vedono, garantendo autenticità agli avatar digitali con animazioni pari alla loro espressione facciale.

In particolare si notano tecnologie di eye-tracking, ovvero di tracciamento degli occhi, ma anche del volto in toto: ciò avverrebbe con l’aiuto di telecamere e un “sistema di sensori magnetici indossabili”, visibile in calce alla notizia nel brevetto ufficiale. In esso si vedono sensori posizionati attorno al busto per tracciare la posa del corpo, affinché nel Metaverso l’avatar possa indossare fedelmente certi vestiti e riprodurre la sensazione al giocatore.

Un altro brevetto ancora, invece, propone un “motore di personalizzazione avatar” capace di creare copie tridimensionali digitali della nostra persona con semplici foto. Noelle Martin ha monitorato per più di un anno l’evoluzione di queste tecnologie firmate Meta e ha concluso quanto segue: “Meta mira a essere in grado di simularti fino a ogni poro della pelle, ogni ciocca di capelli, ogni micromovimento. L'obiettivo è creare repliche 3D di persone, luoghi e cose, così iperrealistiche e tattili da essere indistinguibili da ciò che è reale”.

Tuttavia, non mancano dei dubbi importanti: sempre nel contesto di tali analisi, l’avvocato Brittan Heller ha affermato che uno scenario da incubo sarebbe la pubblicità mirata basata sulle reazioni biologiche involontarie agli stimoli nel Metaverso. In mancanza di vincoli legali a questo proposito, Meta ora ha massima libertà di movimento per sviluppare e proporre tecnologie di questo tipo. La società ha però risposto: “Anche se non commentiamo la copertura specifica dei nostri brevetti o le ragioni per cui li abbiamo depositati, è importante notare che i nostri brevetti non coprono necessariamente la tecnologia utilizzata nei nostri prodotti e servizi”, un modo vago per spiegare che un brevetto può essere utilizzato anche soltanto internamente per test e non per forza approderà sul mercato con un dispositivo vero e proprio.

Senza ombra di dubbio questi brevetti saranno oggetto di discussione nei prossimi giorni, specialmente per il possibile utilizzo futuro come strumento di monitoraggio delle persone al fine di proporre pubblicità iper-mirata nel Metaverso.

Nel mentre, continuano i lavori sul primo smartwatch Meta.