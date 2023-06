Meta vuole trasformare Facebook in un App Store: sfrutterà il sideloading di iOS 17?

Nelle prime versioni beta di iOS 17 non c’è il sideloading. Tuttavia, le norme dell’Unione Europea potrebbero spingere il colosso di Cupertino ad una vera e propria svolta epocale e Craid Federighi ha aperto la possibilità. A quanto pare, Facebook è pronta ad approfittarne.

In un nuovo rapporto pubblicato da The Verge, un portavoce di Meta ha rivelato che la società è interessata ad aiutare gli sviluppatori a distribuire le loro app attraverso il client di Facebook, che a questo punto potrebbe trasformarsi in un vero e proprio App Store alternativo.

L’idea alla base è consentire agli utenti di scoprire e scaricare applicazioni direttamente da Facebook, senza dover passare tramite App Store e Play Store: in questo modo Meta potrebbe anche incrementare gli introiti, magari addebitando una piccola tassa a coloro che sceglieranno il proprio client per la distribuzione delle applicazioni.

Attualmente Facebook Ads già consente agli inserzionisti di promuovere le proprie app, ma gli utenti vengono comunque rinviati ai singoli store dei vari sistemi operativi.

Apple dal suo canto ancora non ha spiegato come funzionerà il sideload, e nel rapporto di The Verge si fa riferimento esclusivamente al mercato europeo per questo sistema di Meta, proprio per fare leva sulDigital Markets Act dell’Unione Europea.