Meta Watch: sarà questo il primo smartwatch di Facebook? Ecco le immagini

Poche ore fa, Facebook ha cambiato nome in Meta, mentre Mark Zuckerberg ha annunciato il Metaverso e una serie di dispositivi ad esso collegati. Tra questi ultimi vi saranno dei visori VR e AR, ma a quanto pare nei piani di Meta dovrebbe esserci anche uno smartwatch, trapelato online grazie a un'immagine reperite nell'app di Ray-Ban Stories.

Il dispositivo, di cui l'azienda non ha mai parlato ufficialmente, parrebbe essere piuttosto simile ad un Apple Watch, almeno in termini di design del casing, con uno schermo leggermente più grande della controparte di Cupertino. La vera differenza, invece, sta nel fatto che il Meta Watch presenterà un notch per la fotocamera, mai vista finora negli altri smartwatch.

Il device è al momento in lavorazione presso Facebook con nome in codice "Milan", e secondo una fonte di Bloomberg la foto potrebbe non corrispondere alla versione dell'orologio che sarà messa in commercio. Meta Watch è stato anticipato da alcune indiscrezioni lo scorso giugno, che avevano previsto correttamente che il dispositivo avrebbe avuto una fotocamera frontale pensata per le videochiamate, con risoluzione in 1080p.

Il rumor parlava però anche di una seconda fotocamera, posta sul retro dello smartwatch e che potrà essere staccata dall'orologio per fare delle foto in una risoluzione più elevata, esattamente come se si trattasse di una macchina fotografica in miniatura. L'immagine, tuttavia, non ci permette di confermare l'indiscrezione.

Inoltre, lo stesso rumor diceva anche che Meta Watch avrà la connettività LTE e supporterà le app di messaggistica, di monitoraggio della salute e di fitness, esattamente come tutti gli altri orologi tecnologici. Lo smartwatch dovrebbe essere rilasciato nell'estate del 2022, anche se secondo Bloomberg non vi sono ancora piani definitivi per il suo rilascio.



L'obiettivo del dispositivo è quello di lanciare Meta nel campo degli smartwatch, facendo competizione a Google, Garmin, Samsung e Apple. La stessa Apple è stata duramente criticata da Facebook nelle ultime ore perché iOS, secondo l'azienda di Menlo Park, danneggerebbe le piccole imprese.