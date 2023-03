Metaldetectorista principiante si imbatte in un gioiello inestimabile sepolto da 800 anni

Nell’estremità settentrionale della Germania c’è il sito Patrimonio dell’Umanità Haithabu-Dnewerk, famoso per esser stato, un tempo, un insediamento commerciale vichingo. In loco vengono spesso organizzate sessioni di addestramento per metaldetectoristi in erba e ciò che ha scoperto uno di questi è sorprendente.

Sembrerebbe che un viaggiatore, dopo il 1066, anno della distruzione dell’accampamento, abbia deciso di seppellire una piccola fortuna composta circa 30 monete d’argento e una collezione di elaborati gioielli sia placcati in oro sia interamente composti da esso, all’interno di una borsa di stoffa. Nel corso del tempo, tuttavia, i manufatti sono stati spostati a causa dell’attività agricola. Non sappiamo ancora perché l’uomo vissuto 800 anni fa abbia deciso di non recuperare i suoi beni.

Nonostante siano stati rinvenuti una vasta gamma di gioielli, ci sono un paio di orecchini che spiccano particolarmente: essi sono fatti d’oro e sono tempestati di pietre di vari colori e forme. Dovrebbero risalire al 1100, dato che è chiara la ripresa delle tecniche e dell’estetica della tradizione orafa bizantina. È curioso come quest’ultima abbia avuto origine a migliaia di chilometri di distanza da dove si trovava il tesoro (per questo si ipotizza che il proprietario dei gioielli sia un viaggiatore).

Inoltre, è stata trovata una spilla placcata in oro che avrebbe dovuto essere un’imitazione di un dinaro d’oro almohade, cioè una moneta islamica in circolazione tra il 1147 e il 1269. Il pezzo è stato chiaramente integrato dalla tradizione scandinava locale, in quanto l’influenza del califfato almohade si estendeva “solamente” in nord Africa e nella Spagna meridionale. I vichinghi avrebbero trasformato il cimelio in un fermaglio per vesti, come dettato dalle mode nel nord Europa dell’epoca.

[Image Credit: © ALSH]