Metaldetectorista trova una moneta risalente al regno di Enrico VI... In Canada!

Un uomo, di nome Edward Hynes, ha un hobby molto particolare: andare alla ricerca di tesori con il metal detector. Quest’estate, mentre stava esplorando la costa meridionale di Newfoundland, in Canada, ha scoperto un insolito oggetto d’oro a poco meno di 13 centimetri dalla superficie.

Per indagare sull’identità del cimelio, ha esposto una foto su un gruppo Facebook di metaldetectoristi: la moneta presentava un giglio, uno scudo e un’iscrizione latina. Paul Berry, ex curatore del Currency Museum della Bank of Canada, è stato in seguito in grado di confermare i sospetti dei membri della community: l’oggetto era un quarto nobile di Enrico VI. Sarebbe stato coniato a Londra tra il 1422 e il 1427, rendendola la moneta inglese più antica mai trovata in Canada, secondo la CNN.

Per ovvie ragioni, l’uomo ha consegnato la moneta al governo principale, anche perché la legge di Newfoundland prevede che i manufatti rinvenuti in loco sono di proprietà della provincia. La moneta sarà probabilmente esposta al museo The Rooms a St. John’s.

È opinione comune che la moneta fosse già fuori circolazione prima che il suo ultimo proprietario la perdesse. Nonostante il governo di Newfoundland abbia rilasciato una dichiarazione sull’impresa di Edward Hynes, non si fa nessun accenno al luogo esatto dov’è stato trovato il pezzo di metallo aureo. Il suo valore era di uno scellino e otto penny, l’equivalente odierno di 81 dollari canadesi. Newfoundland ha una ricca storia archeologica, non a caso, fu il primo possedimento dell’Inghilterra nel Nuovo Mondo del 1583.

Il regno di Enrico VI si esaurisce pochi anni prima di quel fatidico 1492 (anno della Scoperta dell’America): se la moneta fosse andata perduta quando era effettivamente in circolazione, significherebbe che gli inglesi sono arrivati in loco circa 70 anni prima del 1583 e, di conseguenza, prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo in America.