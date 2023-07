Metaldetectorista trova una moneta vichinga in stile araba a Watton

Beh, che dire, diamoci alla ricerca dei metalli preziosi! Non è la prima volta che vi raccontiamo di metaldetectoristi fortunati. L’appassionato di turno si è imbattuto in una spilla vichinga dalla curiosa ispirazione araba.

Il cimelio è stato rinvenuto nel Norfolk, nello specifico a Watton, ed è stata catalogata come una replica islamica di un dirham in argento del primo medioevo. A fare chiarezza è stato Adrian Marsden, un esperto di monete che ha esaminato il reperto e ha notato l’iscrizione sulla spilla, la quale non è comprensibile del tutto; probabilmente, il suo creatore non era del tutto avvezzo alla scrittura araba.

Si è cercati comunque di ricostruire il messaggio e pare che fosse la nota formula islamica “la illah illah/wahdahu/la sherik lahu”, che significa “non c'è dio all'infuori di Allah/solo/non c'è uguale”. Ciò che ha suscitato interesse, però, è l’espressione dell’incontro del mondo vichingo e quello islamico, già documentato attraverso molti resoconti storici e archeologici.

La spilla nummulare è stata coniata su un dado, il che ha aumentato le probabilità di produrre maggiori errori durante la sua realizzazione. Il dott. Marsden ha sottolineato l’importanza della scoperta, ma ha anche specificato che non è niente di incomprensibile o rivoluzionario.

Il Norwich Castle Museum ha dichiarato il ritrovamento come tesoro e spera di poterlo aggiungere presto alla sua collezione.

