Metaldetectoristi, in cerca di bombe attive in Ucraina, si imbattono in aerei della WWII

Da tantissimo tempo, circolavano strane voci a Kyiv riguardo a degli aerei abbandonati vicino a un vecchio aeroporto, ma solo ora (a distanza di quasi 80 anni) è emersa la verità: quegli ammassi di ferraglia sono ben otto aerei da caccia britannici Hawker Hurricane della Seconda Guerra Mondiale.

L’indagine in loco è stata innescata dal ritrovamento di una bomba inesplosa: le autorità hanno ipotizzato ce ne fossero altre, così è stato dato il via libera ai metaldetectoristi, di cui molti volontari. I relitti sono stati recuperati e donati al Oleg Antonov State Aviation Museum, destinati a essere custoditi per le generazioni future.

A descrivere l’importanza del ritrovamento è Oleks Shtan, ex pilota di linea, il quale ha definito siffatta scoperta come unica nel suo genere, per quanto riguarda la storia dell’aviazione ucraina. Gli Hawker Hurricane, meno famosi dei celebri Spitfire, furono fondamentali per la lotta degli Alleati contro le forze dell’Asse.

I velivoli monoposto in questione hanno guadagnato una reputazione di robustezza e facilità di pilotaggio, durante le battaglie verificatosi nel secolo scorso. I loro telai erano fatti di tessuto teso su legno e metallo, garantendo agli Hurricane una longevità di tutto rispetto.

Ma come sono finiti lì i resti di ben otto caccia militari? Ebbene, questi facevano parte di una flotta inviata in supporto all’Unione Sovietica: il governo decise segretamente di spogliare gli apparecchi e gettarli nella scarpata, così da evitare eventuali pagamenti al termine della guerra, riuscendo nell’impresa.

[Credito immagine: Oleg Antonov State Aviation Museum]