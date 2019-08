I Metallica hanno salvato una escursionista dall'attacco di un puma, il video

Sta facendo il giro del mondo la notizia che ha come protagonisti l'escursionista quarantacinquenne, Dee Gallant, i Metallica ed un puma. Durante una passeggiata in un bosco con il suo cane Murphy sull'isola di Vancouver, Gallant ha infatti rischiato di essere attaccata da un puma che la stava seguendo.

Da qui le è arrivata la bizzarra idea di mettere a tutto volume "Don't Tread on Me" del gruppo di Los Angeles, che ha fatto scappare l'animale, salvandole la vita.

In un'intervista rilasciata per la CNN, Gallant ha però rivelato di non aver avuto paura in quanto all'inizio il puma era ben distante e solo successivamente si è avvicinato. In principio ha provato ad allontanarlo urlandogli contro ed invitandolo a stare a distanza, il che sembra aver parzialmente funzionato dal momento che ha impedito al puma di avvicinarsi ulteriormente. Nonostante ciò però l'animale sarebbe rimasto fermo a fissarla, ed è qui che le è venuta l'idea di estrarre lo smartphone dalla tasca e di mettere a tutto volume il successo del Black Album.

Sorprendentemente, la mossa ha funzionato e sull'attacco della batteria, il puma è scappato via. Nel filmato presente in apertura vi mostriamo un frammento dell'incontro, che sarebbe durato circa cinque minuti.

Le sorprese però non sono finite qui, perchè qualche giorno dopo il leader della band, James Hetfield, le ha mandato un messaggio per felicitarsi delle sue condizioni e "di essere riuscita a salvarla". Il tutto condito da una foto.