Questo metallo prezioso supera il valore dell'oro, ecco qual è

L'iridio, un elemento chimico con il numero atomico 77, classificato come metallo di transizione, è un materiale che supera il valore dell'oro. Scoperto nel 1803, l'iridio è solido a temperatura ambiente e prende il nome dalla parola greca "Iris", che significa arcobaleno, riferendosi ai suoi composti fortemente colorati.

Come l'oro, l'iridio è piuttosto inerte, con una densità e un punto di fusione molto elevati. In effetti, è l'elemento più resistente alla corrosione nella Tavola Periodica. Scoperto dall'inglese Smithson Tennant, è stato identificato intorno al 1803 in minerali di platino, anche se altri chimici francesi potrebbero averlo incontrato all'incirca nello stesso periodo.

Il metallo è stato isolato dissolvendo il platino in acqua regia, una miscela di acidi molto forti. L'iridio puro è raro e potrebbe non esistere in natura. Gli minerali contenenti iridio, che si trovano principalmente in Sud Africa, Alaska, Brasile, Myanmar e Russia, contengono solo una piccola percentuale di questo metallo.

Di solito, l'iridio viene combinato con il platino per creare leghe utilizzate in gioielleria, nelle punte delle penne, nei metalli chirurgici e nei contatti elettrici. Al momento della scrittura, il prezzo dell'iridio è di circa 4,500 dollari per ogni 28 grammi, mentre l'oro è quotato a circa $2,082 ogni 28 grammi. Questo rende l'iridio un metallo prezioso significativamente più costoso dell'oro, sottolineando la sua rarità e il suo valore unico nel mondo dei metalli preziosi.

