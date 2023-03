A questo metallo quando viene colpito dai raggi gamma succede una cosa strana

L'itterbio è un metallo - appartenente al gruppo delle terre rare - molto particolare. La sua stranezza risiede nella sua conduttività, soprattutto quando viene colpito dai raggi gamma. Non è particolarmente raro, essendo comune nella crosta terrestre, ma è sicuramente poco familiare.

Quando trasporta corrente, l'itterbio non si comporta come conduttori familiari come il rame o l'alluminio. In condizioni di freddo, l'itterbio diventa più conduttivo di quanto la teoria dovrebbe permettere. Questa scoperta potrebbe rivelarsi utile nella ricerca di materiali superconduttori ad alta temperatura.

Ciò è stato scoperto, in particolare, quando degli scienziati giapponesi hanno esposto una lega di itterbio, alluminio e boro ai raggi gamma per vedere la variazione della risposta con la temperatura e la pressione. Quando le temperature venivano mantenute molto basse, la lega passava da "strano metallo" a un "liquido di Fermi", lo stato familiare della maggior parte degli elementi, man mano che la pressione aumentava.

Gli autori dello studio hanno assistito a fluttuazioni di carica che producono un doppio picco nello spettro di assorbimento, una caratteristica distintiva di tutti i "metalli strani", che può essere utilizzata sia per identificarli che per spiegarli. La cosa ancor più particolare, insomma, è che gli scienziati non sono riusciti (almeno per adesso) a spiegare questo effetto.