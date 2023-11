Ecco il metallo raro che potrebbe rivoluzionare la tecnologia quantistica

Il metallo chiamato "bronzo viola" ha rivelato delle caratteristiche che hanno stupito gli scienziati, e potrebbe tornare molto utile per le avanzate tecnologie del futuro. Questo possiede infatti la capacità unica di agire sia come isolante che come conduttore, con solo qualche piccola modifica fisica.

Nonostante il suo nome bizzarro nome (dato che normalmente il bronzo non assume un colore viola), questo composto in realtà non contiene alcun elemento che caratterizza il bronzo che conosciamo, e che ha dato il via al periodo della metallurgia; il suo nome completo è litio molibdeno bronzo viola, e le potenzialità offerte da questa combinazione di elementi sono numerose.

Nello specifico, quando il materiale raggiunge temperature vicine allo zero assoluto, diventa un superconduttore, annullando le resistenze della corrente elettrica. Ciò è comune in molti altri materiali, ma la particolarità del bronzo viola è che con un leggera modifica della temperatura (o anche dell'esposizione alla luce) si trasforma in un isolante di Mott.

Questa caratteristica fu inizialmente scoperta grazie ad alcuni esperimenti dell'effetto di campi magnetici sul materiale, ma la ricerca rimase in stallo per ben sette anni; ora, una nuova teoria è riuscita a spiegarne la fisica.

Il Dott. Piotr Chudzinski insieme al professor Nigel Hussey hanno dimostrato che il comportamento è dovuto ad una particolare "quasiparticella" e il modo in cui interagisce con gli elettroni. Nelle giuste condizioni, il bronzo viola ha un 50/50 di possibilità di cambiare da superconduttore a isolante.

Quando due stati così diversi sono separati da una barriera tanto sottile, è possibile costruire un "interruttore" che cambi facilmente da uno stato all'altro. Con ulteriori ricerche, questa peculiarità del bronzo viola (mai vista prima) potrebbe rivelarsi fondamentale in futuro, forse anche per lo sviluppo dei computer quantistici.