Un nuovo metallo raro di valore inestimabile è stato trovato in Cina

Dalla produzione di acciaio ai motori a reazione e agli acceleratori di particelle. Soltanto con questa frase potrete capire perché la scoperta del minerale di niobobaotite in Cina abbia suscitato una risonanza mediatica gigantesca.

Il minerale è stato recentemente scoperto nel distretto minerario di Bayan Obo, nella Mongolia interna in Cina, secondo un annuncio della China National Nuclear Corporation (CNNC). Viene utilizzato come additivo nelle leghe, come l'acciaio, per migliorarne la resistenza e non è raro trovarlo all'interno razzi, oleodotti e motori a reazione.

Per capire la sua importanza, dovete sapere che negli USA il materiale è onnipresente negli aerei da caccia. Non solo. È anche ambito per le sue proprietà superconduttive, che gli consentono di condurre elettricità senza resistenza o perdita di energia quando viene raffreddato a una temperatura estremamente bassa (per questo viene usato negli acceleratori di particelle).

Situato a soli 90 chilometri a sud del confine tra Cina e Mongolia, il distretto minerario di Bayan Obo ospita i più grandi giacimenti conosciuti di elementi delle terre rare al mondo ed è un fattore importante nel dominio della Cina nel mercato globale dei minerali rari. metalli. Date le sue proprietà desiderabili, la scoperta di nuovi depositi di niobio potrebbe avere grandi implicazioni geopolitiche.

Un po' come la scoperta del più grande deposito di idrogeno.