Metaversi a 13mila milardi e 60% della popolazione mondiale: l'incredibile analisi

Mentre il metaverso su Cardano macina record con decine di migliaia di utenti che hanno già acquistato il loro pezzo di terra, appare chiaro come questo trend sia tutt'altro che passeggero e c'è già chi prova a spingersi fino al 2030.

Secondo una recente analisi di Citi, infatti, il mercato globale dei metaversi per il 2030 potrebbe arrivare a sfondare il muro degli 8mila miliardi di dollari, se non addirittura toccare i 13mila. Cifre incredibili, associate, sempre secondo il rapporto, a un numero altrettanto enorme di utenti. Infatti, le proiezioni dell'Istituto Finanziario parlano di oltre il 60% della popolazione mondiale che potrebbe sposare i metaversi entro quel decennio.

Una valutazione a dir poco ottimistica che però per avverarsi dovrà fare i conti anche con altri fattori. Uno fra tutti, certamente, sono gli enormi investimenti necessari per supportare un tale afflusso di utenti. Gli upgrade infrastrutturali, secondo Citi, dovrebbero rispondere a richieste di "miglioramento dell'efficienza computazionale di oltre 1000 volte rispetto agli attuali livelli. Saranno necessari investimenti in più campi, tra cui l'elaborazione, l'archiviazione, la rete, l'hardware e anche le piattaforme di sviluppo".

Chiaramente, se oltre metà della popolazione sarà impegnata nel mondo virtuale, come si guadagnerà da vivere? Ecco, quindi, che stanno iniziando a spuntare anche i mestieri sul metaverso. Tra i più gettonati, architetti, costruttori e persino "Sceriffi".