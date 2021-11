Il metaverso attira Microsoft Teams: meeting immersivi e avatar 3D in arrivo

La corsa al metaverso da parte di Facebook, ormai nota come Meta, sta interessando sempre più colossi della tecnologia: Microsoft nello specifico ha deciso di integrare Mesh su Microsoft Teams, introducendo così meeting immersivi e avatar 3D alla piattaforma di videoconferenze a partire dal 2022.

Senza ulteriori indugi, riprendiamo direttamente parte dell’annuncio odierno della società di Redmond: “Microsoft presenta oggi una soluzione che inizierà a essere implementata nel 2022: Mesh per Microsoft Teams. La funzionalità combina le funzionalità di realtà mista di Microsoft Mesh, che consente alle persone in diversi luoghi fisici di partecipare a esperienze olografiche collaborative e condivise, con gli strumenti di produttività di Microsoft Teams, in cui le persone possono partecipare a riunioni virtuali, inviare chat, collaborare su documenti condivisi e di più”.

Non tutti si ricorderanno di Mesh: si tratta di una piattaforma per la realtà mista lanciata a marzo pensata per riunioni ed eventi tramite realtà virtuale, interagendo con avatar che rappresentano persone vere. Inoltre, Microsoft Mesh consente di interagire con oggetti virtuali rimodellandoli, definendosi come strumento adatto ad architetti e designer. Il tutto è accessibile tramite HoloLens 2, ma anche altri visori VR compatibili, smartphone, tablet e PC.

Grazie alla sua implementazione anche su Microsoft Teams, ora quest’ultimo servizio beneficerà di avatar 3D che richiamano chiaramente a piccoli tasselli per comporre il metaverso. Essi saranno personalizzabili dall'utente e funzioneranno in più modi: replicando i gesti dell’interlocutore in videochiamata, oppure rappresentando quest’ultimo nel caso in cui non desideri accendere la webcam. L’intelligenza artificiale servirà in questo contesto per ascoltare la voce e animare l’avatar, riproducendo anche emoji condivise in chat o l’opzione “Alza la mano”.

Ancora, tramite Microsoft Mesh sarà possibile creare spazi virtuali (definiti “metaversi” dalla stessa azienda) nei quali posizionare i propri avatar e dialogare con altri colleghi. Gli sviluppatori introdurranno poi nuove feature come il supporto alla traduzione e trascrizione di ciò che viene detto in chiamata anche in ambienti virtuali, così da ridurre le barriere linguistiche. Questo e molto altro ancora approderà su Teams nella prima metà del 2022.

C'è anche una novità più divertente in arrivo nella medesima piattaforma: Clippy sta per tornare su Teams!