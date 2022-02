Il metaverso avrà successo nel 2022? Le ultime previsioni degli esperti

Il metaverso è certamente un concetto ancora in evoluzione e i dubbi al riguardo sono molti. Per questa ragione ci sono esperti del settore che spiegano, ad esempio, perché si acquistano terreni nel metaverso. Ma tutto ciò riscuoterà successo nel 2022? Ecco i dati ora a nostra disposizione, tra realtà virtuale e realtà aumentata.

L’analisi di XR Today dei dati forniti da più realtà ci illustra in maniera piuttosto completa le previsioni degli esperti per il 2022 e oltre: la realtà virtuale diventerà mainstream nel corso dell’anno, e se oggi quasi un cittadino su tre possiede un dispositivo AR/VR, la percentuale aumenterà del 15% entro fine anno ma non dovrebbe andare oltre, comunque contribuendo a una crescita dei ricavi tale da superare i 12 miliardi di dollari entro il 2024.

Sempre a proposito del mondo VR, il settore dovrebbe crescere con rapidità estrema fino al 2025: basta considerare come i gruppi Facebook relativi ad AR/VR sono aumentati del 27% al 649%, e come all’interno di Meta ormai un dipendente su 5 lavori su realtà virtuale e metaverso. Tra tutti i formati di intrattenimento tradizionali e digitali, la realtà virtuale dovrebbe crescere del 30% nel 2022, contro il 29% del cinema, mentre i media tradizionali (giornali, riviste, TV e home video) dovrebbero ridursi dell’1%.

Ancora, l'83% dei leader del settore ritiene che il ritmo degli investimenti nella tecnologia aumenterà nel 2022 con l’approdo di più marchi di visori. Nello specifico, l’utenza statunitense ha manifestato una preferenza per Apple (circa il 33% degli intervistati), seguita da Google e da Meta con preferenze rispettivamente per il 20% e 10% degli intervistati.

Nonostante il crescente successo della realtà virtuale, la parola “metaverso” risulta più utilizzata tra le aziende che tra i consumatori: nel Regno Unito e negli Stati Uniti una media del 31% degli utenti intervistati non sa cosa sia il Metaverso, mentre la parola stessa è stata menzionata mediamente ben 73 volte nelle chiamate interne aziendali durante il secondo trimestre del 2021, un numero estremamente elevato rispetto alla media inferiore a 10 volte nel quarto trimestre del 2020.

In parole povere, tutti i dati sembrano indicare a un boom della realtà virtuale come forma di intrattenimento, da videogiochi a film, passando per concerti e mostre artistiche, ma non del metaverso come viene descritto oggi. Non è da escludere, ovviamente, qualche sorpresa che smentisca i numeri estrapolati da sondaggi e analisi del mercato.