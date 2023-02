Il metaverso costa a Meta 1 miliardo di Dollari al mese, ma Zuckerberg: 'nessuna modifica'

Il piano di Mark Zuckerberg di puntare sul metaverso sta costando a Meta 1 miliardo di Dollari al mese, ma nonostante ciò il giovane CEO non intende cambiare in alcun modo la strategia messa in campo.

Nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari relativi al Q4 2022, l’amministratore delegato ha affermato che “non vedo segnali che mi portano a credere che dovremmo cambiare la strategia di Reality Labs a lungo termine”.

Proprio la divisione Reality Labs, dentro cui confluiscono tutti i progetti legati al metaverso e la realtà virtuale ed aumentata, ha registrato una perdita di 4,28 miliardi di Dollari negli ultimi tre mesi del 2022, un dato in peggioramento rispetto ai 3,67 miliardi del secondo trimestre dell’anno fiscale.

La società ha messo in guardia gli investitori ed ha osservato che le perdite continueranno per tutto il 2023. Nella nota viene spiegato che “è importante non pensare a Reality Labs come una cosa sola. C’è un lavoro di realtà aumentata a lungo termine, la realtà virtuale che sta iniziando a crescere e i progetti legati al programma software del metaverso che non ne riflettono l’importanza in quanto il software è meno dispendioso in termini di capitale. All’interno di ciascuna di queste aree, però, ci sono molti progetti su cui stiamo lavorando”.

Zuckerberg ha anche voluto rilanciare le ambizioni per il metaverso dell’azienda, su cui vuole continuare a puntare a lungo termine. L’azienda si sta però anche concentrando sulle applicazioni d’intelligenza artificiale e sul nuovo formato dei Reels, probabilmente anche per rassicurare gli investitori più scettici sul metaverso.