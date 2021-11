Metaverso, quanto costa la terra digitale? Si può comprare su Sandbox e Decentraland

Se avete avuto modo di scoprire che cosa è il Metaverso nel nostro ultimo speciale dedicato all'argomento, sicuramente saprete che alcune delle realtà emergenti in questo scenario si basano anche sulla tecnologia blockchain. Ma si può comprare il terreno?

Ebbene, come abbiamo visto nel nostro approfondimento sul metaverso di The Sandbox, il concetto alla base di ogni elemento di gioco è quello degli NFT, o Non-Fungible Token, affiancati dalle criptovalute. A partire proprio del terreno di gioco, suddiviso in quadrati chiamati LAND, e dalla moneta del mondo virtuale, chiamata SAND. In attesa di poter calpestare questo interessante mondo di gioco, la cui Alpha partirà il giorno 29 novembre 2021, è già possibile acquistare il proprio appezzamento terriero. Il costo di un LAND però è attualmente inaccessibile a molti.

In vendita su OpenSea, uno dei principali marketplace di beni crittografati, il più economico ha un costo che parte da 2249 SAND o 3,162 WETH, equivalente a poco meno di 13000 euro. La dimensione? Un LAND di The Sandbox misura esattamente 3072x3072x4096 voxel (pixel volumetrici, a tre dimensioni), vale a dire 96x96x128 metri. Niente male per un terreno virtuale.

Passando invece all'altro universo di gioco virtuale attualmente sotto ai riflettori, chiamato Decentraland, il prezzo minimo di un Parcel nel marketplace integrato è di 3447 MANA, la valuta interna. Al cambio attuale, con il costo di un MANA che si attesta sui 4,15 euro, in questo caso il costo di un appezzamento di base è di 14305 euro. Abbiamo spiegato che cosa è il metaverso di Decentraland in un breve approfondimento dedicato, mentre le dimensioni di un Parcel sono illustrate all'interno del documento ufficiale e attualmente pari a 10x10 metri, per un totale di 100 metri quadrati. Genesis City, invece, con i suoi 90000 Parcel misura esattamente 9 Km quadrati.